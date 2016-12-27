В Казахстане российского дипломата нашли мертвым

27.12.2016 12:20

Сотрудник генерального консульства РФ был найден в съемной квартире без признаков жизни.

Сотрудник Генерального консульства РФ в Казахстане Роман Скрыльников был обнаружен мертвым в арендованной квартире, сообщает Федеральное агентство новостей.

Издание отмечает, что по предварительной информации причиной смерти российского дипломата стал инфаркт.

Отмечается, что Скрыльников был найден без признаков жизни в арендованной квартире в Усть-Каменогорске, однако специалисты не обнаружили насильственной смерти при обследовании тела.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждают, что не стоит исключать и других вариантов смерти.

В российском посольстве в Казахстане информацию о смерти дипломата подтвердили, уточнив, что Скрыльников скончался в понедельник, 26 декабря.

Как сообщалось на днях, начальник одного из отделов министерства иностранных дел РФ найден застреленным в Москве. Тело чиновника с огнестрельным ранением в голову было найдено в квартире. На месте обнаружены две гильзы от травматического пистолета. Пистолет нашли под раковиной в кухне.

Источник: segodnya.ua.