- Россия пустила газ в Крым13:48
- Глава МИД Польши сделал неутешительный прогноз по Минским соглашениям13:00
- Покой нам только снится: Stratfor прогнозирует новый виток конфликта России и Запада12:35
- В Казахстане российского дипломата нашли мертвым12:20
- Бойфренд Джорджа Майкла впервые прокомментировал смерть певца 11:22
- Великолепна и неотразима: Киркоров не сдержал эмоций, увидев постройневшую Аллу Пугачеву (фото)10:48
- Япония присоединится к Сибири, а та – к Северной Америке: прогнозы геологов10:10
- Хранитель тайн Кремля: кем на самом деле был генерал Еровинкин09:35
- Крушение Ту-154: следствие сменило главную версию09:20
- Московский стрелок взял заложников09:15
В Казахстане российского дипломата нашли мертвым
Сотрудник генерального консульства РФ был найден в съемной квартире без признаков жизни.
Сотрудник Генерального консульства РФ в Казахстане Роман Скрыльников был обнаружен мертвым в арендованной квартире, сообщает Федеральное агентство новостей.
Издание отмечает, что по предварительной информации причиной смерти российского дипломата стал инфаркт.
Отмечается, что Скрыльников был найден без признаков жизни в арендованной квартире в Усть-Каменогорске, однако специалисты не обнаружили насильственной смерти при обследовании тела.
Некоторые СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждают, что не стоит исключать и других вариантов смерти.
В российском посольстве в Казахстане информацию о смерти дипломата подтвердили, уточнив, что Скрыльников скончался в понедельник, 26 декабря.
Как сообщалось на днях, начальник одного из отделов министерства иностранных дел РФ найден застреленным в Москве. Тело чиновника с огнестрельным ранением в голову было найдено в квартире. На месте обнаружены две гильзы от травматического пистолета. Пистолет нашли под раковиной в кухне.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Россия, Донбасс, Казахстан, дипломат
- В Казахстане запретили 200 наименований продуктов питания, в том числе из России
- На митинге в Мариуполе эмоционально послали Обаму на… лиану (ВИДЕО)
- Россия может организовать в Казахстане "ДНР и ЛНР"
- Как олимпийский факел вернулся из космоса на Землю (ВИДЕО)
- Путин возвратил в Казахстан череп их народного героя
- Мнение политолога: путинская "дзюдохерия" поссорила "бывших coceдeй пo кoммунaльнoй coвeтcкoй квapтиpe" (ВИДЕО)
- Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса13:55
- В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"13:35
- В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге13:05
- Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»12:50
- Командиры боевиков убили одного из террористов за "службу" в нетрезвом состоянии12:25
- Боевики устроили мощнейший обстрел позиций ВСУ в Донбассе09:25
- Проукраинского блогера взяли в плен в «ЛНР»09:05
- Тука прокомментировал начало экономической блокады ОРДЛО08:55
- Энергетики на день отключат электроснабжение канала Северский Донец – Донбасс08:00
- В Киеве задержали мошенника в офицерской форме, якобы собиравшего деньги на АТО22:32
- Захарченко обвинил Порошенко в затягивании Минского процесса13:55
- Россия пустила газ в Крым13:48
- Покемоны добрались до Apple Watch13:45
- В "ДНР" и "ЛНР" заявили о готовности обмена пленными по формуле "690 на 47"13:35
- Новый газопровод запустили в Винницкой области13:22
- На Новый год украинцев ждут погодные сюрпризы13:15
- В реанимации Днепра находятся четверо бойцов, тяжелораненых на Светлодарской дуге13:05
- Глава МИД Польши сделал неутешительный прогноз по Минским соглашениям13:00
- Суд вынес решение в отношении бухгалтера «Обжоры» по делу о финансировании «ДНР»12:50
- К боевикам обратилась мать парня, который вернулся к мирной жизни в рамках программы СБУ. ВИДЕО12:40
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Нардеп Савченко заявила, что в целях безопасности уезжает в Россию
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- "Разборки по-ДНРовски": Захарченко якобы пристрелил "военноначальника", виновного в провале операции на Светлодарской дуге
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Какие изменения ожидают украинцев с 1 января (ИНФОГРАФИКА)
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- "Все кто брал кредиты в ПриватБанке, теперь должны не "какому-то дяде", а это "долг перед Родиной" - "Квартал 95" внес свой вклад в "национализацию" Приватбанка (ВИДЕО)
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины