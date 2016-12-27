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В шаге от смерти: собака спасла жизнь известному футболисту

27.12.2016 07:05
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В шаге от смерти: собака спасла жизнь известному футболисту

Бывший защитник сборной Камеруна Ригобер Сонг признался, что недавно избежал верной смерти благодаря своей собаке. Пес спас жизнь футболиста, который недавно перенес инсульт.

"Моя собака так громко лаяла, что сосед забеспокоился. К счастью, я оставил дверь открытой, и сосед смог войти - если бы она была закрыта, я бы умер. Когда мне стало плохо, я упал и начал задыхаться, потому что запал язык. Сосед позвал меня и, не получив ответа, вызвал скорую помощь", - цитирует Сонга Обозреватель, ссылаясь на L'Equipe.

Отметим, что защитник провел 130 матчей за сборную Камеруна, в которых забил четыре гола. Он является участником четырех чемпионатов мира (1994, 1998, 2002, 2010).

В течение карьеры Ригобер выступал за французские клубы "Метц" и "Ланс", итальянскую "Салернитану", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм", немецкий "Кельн", а также турецкие "Галатасарай" и "Трабзонспор".

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Донбасс, футбол, Камерун, инсульт, спасение, собака, футболисты
 
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