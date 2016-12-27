Великолепна и неотразима: Киркоров не сдержал эмоций, увидев постройневшую Аллу Пугачеву (фото)

27.12.2016 10:48

Певец преподнес экс-жене букет и засыпал ее комплиментами.

67-летняя Алла Пугачева в этом году похудела и поменяла имидж. На днях состоялись съемки новогоднего выпуска шоу Максима Галкина "МакимМаксим", в эфире которого появится Пугачева. Гостем программы стал и Филипп Киркоров.

На странице в Instagram певец поделился снимками со съемок. Филипп преподнес экс-жене букет и засыпал ее комплиментами. Пугачева в маленьком черном платье похвасталась стройной фигурой.

"Наверно, это будет самый яркий Новый год на ТВ за последние годы! ХОЗЯЙКА ВЕЧЕРА И КОРОЛЕВА БАЛА АЛЛА – была великолепна, остроумна и неотразима, впрочем, как всегда!", – прокомментировал кадр Киркоров.

Подписчики отметили, что Алла Борисовна выглядит шикарно: "Алла Борисовна, женщина – легенда, достойная самой высокой оценки", "Выглядит шикарно, достойно т главное дет и любимый", "Высокие отношения", "Алла Борисовна очень похудела", "Алла становится похожа на Гурченко", "Какая худенькая стала", "Алла Борисовна молодится, как может", – прокомментировали пользователи.

Источник: segodnya.ua.