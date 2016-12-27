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Женщина в Индии случайно стала миллионершей
В Индии женщина Шитал Йедав, которая зарабатывает в месяц 5 тысяч рупий (около 74 долларов), обнаружила на своем счету 1 миллиард рупий — 14,7 млн долларов.
Об этом сообщает Politeka по информации Mashable.
О находке на счету она сообщила местным властям, однако те пока не спешат реагировать на банковскую ошибку.
По словам женщины, она проверила остаток на счету на нескольких банкоматах, однако все они подтвердили ее невероятный «заработок». Шитал Йедав сообщила о лишних средствах представителям своего банка, однако те сначала заявили, что нужного ей менеджера нет на месте, а потом – что тот пока не может разобраться в сложившейся ситуации.
После этого женщина и ее муж написали о заоблачном счете премьер-министру страны, однако и тот им не ответил.
Известно, что банковский счет Шитал Йедав был создан в рамках государственной программы, задача которой — обеспечить поступления средств малоимущим семьям непосредственно на их карточки, минуя посредников.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Индия, женщина, миллионерша
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