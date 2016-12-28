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Опубликовано видео крушения ТУ-154: следствие рассказало о последней минуте самолета перед тем, как он рухнул в воду. ВИДЕО

28.12.2016 14:42
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Опубликовано видео крушения ТУ-154: следствие рассказало о последней минуте самолета перед тем, как он рухнул в воду. ВИДЕО

Следственная группа России, которая ведет расследование катастрофы лайнера ТУ-154, смогла расшифровать "черные ящики" и смоделировать видео крушения самолета, пишет Диалог UA.
Кадры уже опубликованы в Интернете.
Эксперты следственной группы утверждают, что сразу после взлета и набора высоты корпус лайнера ушел в крен влево и рухнул в Черное море.
В сообщении отмечаются, что расшифровка "черных ящиков" самолета смогла дать необходимые факты крушения. Моделирование катастрофы дает четкую картину всех этапов гибели лайнера: сразу после набора высоты задняя часть ТУ-154 неожиданно начала движение вниз, а корпус самолета ушел влево, после чего последовало обрушение в воду.
При этом в Сети продолжается обсуждение основных версий трагедии. Доминируют две основные причины - террористический акт и технические проблемы с закрылками самолета. Следственная комиссия обещает в скором времени обнародовать официальные причины катастрофы.



Теги: Донбасс, видео, самолет, крушение
 
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