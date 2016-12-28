- Опубликовано видео крушения ТУ-154: следствие рассказало о последней минуте самолета перед тем, как он рухнул в воду. ВИДЕО14:42
- Украинский дипломат довел политика РФ до неконтролируемого бешенства. ВИДЕО13:38
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине 10:28
- «Тарифный геноцид» в Украине и России. Найди отличия08:43
- Про упавший самолет (без злорадства)08:18
- Нищета вынудила актера продать престижную награду21:50
- Умерла актриса Кэрри Фишер20:55
- Он уничтожит нас всех: в сети набирает обороты петиция против Трампа20:35
- Женщина в Индии случайно стала миллионершей20:18
Опубликовано видео крушения ТУ-154: следствие рассказало о последней минуте самолета перед тем, как он рухнул в воду. ВИДЕО
Следственная группа России, которая ведет расследование катастрофы лайнера ТУ-154, смогла расшифровать "черные ящики" и смоделировать видео крушения самолета, пишет Диалог UA.
Кадры уже опубликованы в Интернете.
Эксперты следственной группы утверждают, что сразу после взлета и набора высоты корпус лайнера ушел в крен влево и рухнул в Черное море.
В сообщении отмечаются, что расшифровка "черных ящиков" самолета смогла дать необходимые факты крушения. Моделирование катастрофы дает четкую картину всех этапов гибели лайнера: сразу после набора высоты задняя часть ТУ-154 неожиданно начала движение вниз, а корпус самолета ушел влево, после чего последовало обрушение в воду.
При этом в Сети продолжается обсуждение основных версий трагедии. Доминируют две основные причины - террористический акт и технические проблемы с закрылками самолета. Следственная комиссия обещает в скором времени обнародовать официальные причины катастрофы.
Теги: Донбасс, видео, самолет, крушение
- В небе над Волновахой зафиксировали полет российского самолета- разведчика (ВИДЕО)
- В США на авиашоу разбился самолёт (ВИДЕО)
- В Сети появилось видео сбитого в Сирии российского истребителя (ВИДЕО)
- Пассажиры попали: из аэропорта Симферополя теперь можно улететь только в Москву (ВИДЕО)
- Над сауровским полем сражались "мессеры" и "Ил-2"
- В Симферополе пассажирам предложили лететь на самолете, который горел у них на глазах
- Трупы российских солдат со Светлодарской дуги вывозят из моргов Горловки и Макеевки14:36
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге13:51
- Игра в одни ворота – Донбасс рекордно громит Дженералз13:33
- Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"13:14
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович12:17
- Ветераны АТО отправляются на Донбасс обеспечивать блокаду «республик»12:15
- В Мариуполе откроют второй ЦНАП11:54
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко11:37
- Фальшивые рубли заполонили «ЛНР»10:47
- Боевиков испугала возможность блокады10:38
- Опубликовано видео крушения ТУ-154: следствие рассказало о последней минуте самолета перед тем, как он рухнул в воду. ВИДЕО14:42
- Трупы российских солдат со Светлодарской дуги вывозят из моргов Горловки и Макеевки14:36
- В китайском заповеднике умер отец 130 панд14:30
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге13:51
- Луценко: Человек, который законно поставил киоск и выживает, - не меньший герой, чем тот парень, что на фронте держит линию13:43
- Украинский дипломат довел политика РФ до неконтролируемого бешенства. ВИДЕО13:38
- Игра в одни ворота – Донбасс рекордно громит Дженералз13:33
- Загадочная смерть советника Плотницкого в Луганске: появились шокирующие подробности мерзких преступлений террориста Литвина в "ЛНР"13:14
- Яценюк готовит громкое возвращение13:07
- Блокада неподконтрольного Донбасса будет проходить в правовом поле, – Акимович12:17
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Попросит ли Гуково защиты у ЛНР? ВИДЕО09:55
- Найден самый полезный овощ для улучшения зрения 07:42
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Трамп и Путин будут договариваться о судьбе Порошенко — не о судьбе Украины
- Боевики признают, что их поражение близко и посылают проклятия Путину
- На борту разбившегося самолета был секретный груз, направляющийся в Сирию
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- В Интернете появились эксклюзивные кадры яркой вспышки рядом с Ту-154 в Сочи, после этого произошла катастрофа. ВИДЕО
- Россия собирается вводить визовый режим для Украины
- "Следующий флаг Украины поднимем уже в Донецке": бойцы ВСУ дали понять боевикам, что оккупанты потеряли Авдеевку, и скоро на Донбассе у сепаратистов загорится земля под ногами
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Причиной катастрофы ТУ-154 стал теракт — версии специалистов
- «Хаос и анархия» на блокпостах