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Перемирие в Сирии возможно: Россия и Турция подготовили соответствующее соглашение

28.12.2016 20:57
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Перемирие в Сирии возможно: Россия и Турция подготовили соответствующее соглашение

Анкара и Москва подготовили соглашение о прекращении огня в Сирии.
Об этом рассказал председатель МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Как он сообщил, документ, в котором начертано решение конфликта с политической стороны, уже готов, и обе стороны могут "имплементировать его в любое время".
Чавушоглу также добавил, что режим прекращения огня не распространяется на "террористические организации".
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать сообщение Anadolu, поскольку нет «достаточно информации».
Представители сирийской власти этих сообщений пока не комментировали.
Как сообщал Диалог.UA ранее, победа Дональда Трампа на выборах в США может дать новый толчок к остановке гражданской войны в Сирии. Об этом заявил глава оппозиционных сил в Сирии Анас аль-Абдах.
А также сообщалось, что российский президент Владимир Путин добился своего - вошел в историю. Как глава государства, который совершил «преступления исторического масштаба».



Теги: Россия, Донбасс, Турция, Сирия, перемирие
 
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