Представитель РПЦ предложил короновать Путина

28.12.2016 21:46

Президент России Владимир Путин в случае восстановления монархии в РФ может стать царем.

Такое заявление сделал протоиерей Всеволод Чаплин. В частности, он отметил: «У нас есть своя формула — „Православие, самодержавие, народность“. Мы — народ с монархическим сознанием. У нас нет монархии, но ее можно восстановить. Народу нужен царь, им может быть Путин или кто-то из династии Романовых»

Также, он подчеркнул: «Избрание царя возможно, нам нужно вернуться к идее Учредительного собрания».

Источник donpress.