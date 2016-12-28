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Представитель РПЦ предложил короновать Путина
28.12.2016 21:46
Президент России Владимир Путин в случае восстановления монархии в РФ может стать царем.
Такое заявление сделал протоиерей Всеволод Чаплин. В частности, он отметил: «У нас есть своя формула — „Православие, самодержавие, народность“. Мы — народ с монархическим сознанием. У нас нет монархии, но ее можно восстановить. Народу нужен царь, им может быть Путин или кто-то из династии Романовых»
Также, он подчеркнул: «Избрание царя возможно, нам нужно вернуться к идее Учредительного собрания».
Источник donpress.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, царь
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