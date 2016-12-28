Про упавший самолет (без злорадства)

28.12.2016 08:18

Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, ее причинами могли быть техническое состояние самолета или ошибка пилотирования, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Сначала два истребителя упали в океан с плывущего в Сирию «Адмирала Кузнецова», теперь не долетел направлявшийся туда пассажирский самолет с военным хором.

Так бывает, когда бедная страна, экономика которой держится на вывозе сырья, пыжится изобразить из себя сверхдержаву, а тупые понты ее бездарных руководителей замещают здравый смысл.

Прежде чем соваться в другие страны и наводить там свои порядки, стоит сначала разобраться с проблемами у себя дома. Повысить уровень жизни своих граждан. Построить новые самолеты и корабли. Выяснить, почему люди пьют лосьоны для ванн. Но убивать людей в Сирии и Украине для Путина важнее, чем заниматься созиданием в России.

Отсюда и результат.

Источник блог Дениса Казанского.