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Про упавший самолет (без злорадства)
Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, ее причинами могли быть техническое состояние самолета или ошибка пилотирования, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Сначала два истребителя упали в океан с плывущего в Сирию «Адмирала Кузнецова», теперь не долетел направлявшийся туда пассажирский самолет с военным хором.
Так бывает, когда бедная страна, экономика которой держится на вывозе сырья, пыжится изобразить из себя сверхдержаву, а тупые понты ее бездарных руководителей замещают здравый смысл.
Прежде чем соваться в другие страны и наводить там свои порядки, стоит сначала разобраться с проблемами у себя дома. Повысить уровень жизни своих граждан. Построить новые самолеты и корабли. Выяснить, почему люди пьют лосьоны для ванн. Но убивать людей в Сирии и Украине для Путина важнее, чем заниматься созиданием в России.
Отсюда и результат.
Источник блог Дениса Казанского.
Теги: Россия, Донбасс, самолет, крушение
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