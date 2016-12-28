Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Российский экономист предложил вернуть Донбасс в Украину и уничтожить миллионы украинцев. ВИДЕО

28.12.2016 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российский экономист предложил вернуть Донбасс в Украину и уничтожить миллионы украинцев. ВИДЕО

Российский экономист, экс-чиновник Администрации президента РФ Михаил Хазин предложил уничтожить часть населения Украины, на востоке и юге полностью ликвидировать украинскую культуру, а западную Украину передать Польше.
Об этом он заявил во время своего выступления на заседании клуба «Русский кругозор», сообщает 62 с ссылкой на podvodka.info.
Он заявил, что если в Москве хотят, чтобы вся Украина вернулась под контроль Кремля, то необходимо вернуть Донбасс, чтобы полностью сменить власть в Киеве. После этого необходимо провести пропаганду среди населения, а тех, на кого она не действует, Хазин предложил ликвидировать. Кроме того экономист предложил расчленить Украину. Он заявил, что все юго-восточные области необходимо присоединить к Российской Федерации и запретить там любое употребление украинского языка или культуры.
Из Киева и центральной части Хазин предложил сделать аграрное государство, которое не должно иметь промышленности и армии.
Хазин заявил, что после этого должно появится избыточное население, которое он предлагает гнать эшелонами на Дальний восток, чтобы они там «поднимали Россию».



Теги: Россия, Донбасс, уничтожение, экономист, возвращение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх