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Российский экономист предложил вернуть Донбасс в Украину и уничтожить миллионы украинцев. ВИДЕО
Российский экономист, экс-чиновник Администрации президента РФ Михаил Хазин предложил уничтожить часть населения Украины, на востоке и юге полностью ликвидировать украинскую культуру, а западную Украину передать Польше.
Об этом он заявил во время своего выступления на заседании клуба «Русский кругозор», сообщает 62 с ссылкой на podvodka.info.
Он заявил, что если в Москве хотят, чтобы вся Украина вернулась под контроль Кремля, то необходимо вернуть Донбасс, чтобы полностью сменить власть в Киеве. После этого необходимо провести пропаганду среди населения, а тех, на кого она не действует, Хазин предложил ликвидировать. Кроме того экономист предложил расчленить Украину. Он заявил, что все юго-восточные области необходимо присоединить к Российской Федерации и запретить там любое употребление украинского языка или культуры.
Из Киева и центральной части Хазин предложил сделать аграрное государство, которое не должно иметь промышленности и армии.
Хазин заявил, что после этого должно появится избыточное население, которое он предлагает гнать эшелонами на Дальний восток, чтобы они там «поднимали Россию».
Теги: Россия, Донбасс, уничтожение, экономист, возвращение
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