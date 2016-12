«Я хочу быть с Кэрри». Через день после смерти принцессы Леи скончалась ее знаменитая мама

Через день после смерти актрисы Кэрри Фишер (принцессы Леи из "Звездных войн") умерла ее 84-летняя мать, знаменитая актриса кино и певица Дебби Рейнольдс. Об этом сообщил ее сын и брат покойной Кэрри Тодд, передает Обозреватель.

Рейнольдс скончалась от острого инсульта. По словам Тодда, за час до смерти она говорила с ним о Кэрри. "Я так скучаю по ней, я хочу быть с Кэрри", - сказала Дебби об умершей днем ранее дочери.

Мэри Фрэнсис Рейнольдс родилась 1 апреля 1932 года в городе Эль-Пасо в Техасе.

В кино Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождём". Её успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноимённого мюзикла "Непотопляемая Молли Браун" (1964), принёсшая ей номинацию на "Оскар", сестра Энн в "Поющей монахине" (1966) и Барбара Хармон в "Разводе по-американски" (1967).

Рейнольдс была исполнительницей знаменитого хита "Tammy", который в 1957 году в течение пяти недель занимал первую позицию в "Billboard pop charts". Также известны ее композиции "A Very Special Love" в 1958 году и "Am I That Easy to Forget" в 1959 году.

В 1969 году Рейнольдс стала ведущей собственного одноимённого телевизионного шоу, за роль в котором в 1970 году она была номинирована на "Золотой глобус". Несмотря на это год спустя шоу было закрыто. Второй раз на "Золотой глобус" её номинировали в 1996 году за роль Беатрис Харрисон в фильме "Мать".

С 1999 по 2006 год Рейнольдс исполняла роль Бобби Адлер, мать Грейс, в телесериале "Уилл и Грейс". Она также сыграла роль Агаты Кромвелл в ряде телевизионных диснеевских фильмов "Город Хеллоуин".

В ноябре 2006 года актриса получила награду "За достижения всей жизни" в калифорнийском университете Чэпмен, а в мае 2007 года она была удостоена почётной премии доктора гуманитарных наук в Невадском университете. В январе 2015 года Рейнольдс будет вручена почётная премия Гильдии киноактёров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Дебби Рейнольдс трижды была замужем. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри и сына Тодда. Они развелись в 1959 году после громкого скандала, связанного с романом Фишера и Элизабет Тейлор.

