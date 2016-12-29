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Эксперт: Россияне сейчас верят не в Путина, а в Трампа, именно от него зависит, что будет с Россией
Известный российский экономист, директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает, что Россия сейчас оказалась в таком положении, что уповать на власть не приходится, ведь страна входит в новый 2017-ый год с полупустой казной. Президент РФ Владимир Путин во время своей итоговой пресс-конференции и сам не стал скрывать того, что наступающий год может стать еще сложнее, чем 2016-ый.
«Предпосылки для экономического роста в России никто и не подумал создавать. Резервный фонд, благодаря которому россияне во многом держались на плаву, тает», – отметил экономист. По его словам, чтобы понять, что происходит в России, нужно оторваться от телевизора, газет и прийти в любой магазин, где понаблюдать, что и в каком количестве покупают россияне, ведь доходы населения упали, а, следовательно, и снизился покупательный спрос. Если в Росси и есть чему радоваться, то это успехам в нефтегазовой отрасли, которая продолжает оставаться главным спонсором оборонной сферы.
«Россияне, да и сам Путин не скрывают того, что уповают на новоизбранного президента США. Мы ждем, словно чуда его инаугурации и долгожданного решения об ослаблении санкций. При этом сами власти ничего не делают для улучшения экономической ситуации в стране», – отметил Никита Исаев.
Источник: replyua.net.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин
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