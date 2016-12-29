На могиле Жанны Фриске установили памятник

29.12.2016 08:15

Рядом с монументом — плита из черного камня, где выбиты слова из хита "А на море белый песок".

На могиле Жанны Фриске, наконец, установили памятник. Скульптура размером 170 см представляет собой фигуру певицы. Рядом с монументом — плита из черного камня, где выбиты слова из хита "А на море белый песок": "Буду очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко".

Но не всем поклонникам артистки памятник понравился — по их словам, монумент совершенно не похож на покойную певицу. Им ответила младшая сестра Жанны, Наталья: "Друзья мои, фото всегда искажает, а бронза никогда не передаст 100% сходства. Кроме того, все привыкли видеть ее с улыбкой, макияжем... Если бы вы видели ее вживую, поняли, что похожа", — написала Наталья Фриске у себя в блоге.

Напомним, Жанна скончалась в июне 2015 года от опухоли головного мозга.

Источник: segodnya.ua.