Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На могиле Жанны Фриске установили памятник

29.12.2016 08:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На могиле Жанны Фриске установили памятник

Рядом с монументом — плита из черного камня, где выбиты слова из хита "А на море белый песок".

На могиле Жанны Фриске, наконец, установили памятник. Скульптура размером 170 см представляет собой фигуру певицы. Рядом с монументом — плита из черного камня, где выбиты слова из хита "А на море белый песок": "Буду очень скучать, буду о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко".

Но не всем поклонникам артистки памятник понравился — по их словам, монумент совершенно не похож на покойную певицу. Им ответила младшая сестра Жанны, Наталья: "Друзья мои, фото всегда искажает, а бронза никогда не передаст 100% сходства. Кроме того, все привыкли видеть ее с улыбкой, макияжем... Если бы вы видели ее вживую, поняли, что похожа", — написала Наталья Фриске у себя в блоге.

Напомним, Жанна скончалась в июне 2015 года от опухоли головного мозга.

 

Источник: segodnya.ua.



Теги: Донбасс, памятник, Жанна Фриске
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх