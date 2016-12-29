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Новый лидер США: Трамп озвучил требования к команде
Новоизбранный президент США Дональд Трамп обнародовал свои основные требования к работе администрации Белого дома.
Как пишет Politeka, свои основные принципы, которым будет следовать его администрация, он опубликовал на своей странице в Instagram.
В частности, в своем месседже, он назвал два основных правила для своих будущих подчиненных, которые непосредственно связаны нуждами страны.
«Моя администрация будет следовать двум простым правилам: «покупай американское» и «нанимай американцев», — заявил будущий президент.
Напомним, ранее Трамп заявил, что нынешний президент Барак Обама делает подстрекательские заявления и препятствует передаче власти.
В частности он дал понять, что крайне недоволен политикой по отношению к Израилю.
Источник: politeka.net.
Теги: США, Донбасс, президент, требование
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