Новый лидер США: Трамп озвучил требования к команде

29.12.2016 21:10

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обнародовал свои основные требования к работе администрации Белого дома.

Как пишет Politeka, свои основные принципы, которым будет следовать его администрация, он опубликовал на своей странице в Instagram.

В частности, в своем месседже, он назвал два основных правила для своих будущих подчиненных, которые непосредственно связаны нуждами страны.

«Моя администрация будет следовать двум простым правилам: «покупай американское» и «нанимай американцев», — заявил будущий президент.

Напомним, ранее Трамп заявил, что нынешний президент Барак Обама делает подстрекательские заявления и препятствует передаче власти.

В частности он дал понять, что крайне недоволен политикой по отношению к Израилю.

Источник: politeka.net.