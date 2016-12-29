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Путин согласился вывести часть войск из Сирии

29.12.2016 14:35
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Путин согласился вывести часть войск из Сирии

В то же время он отметил, что Москва продолжит развивать пункты базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

"Согласен с предложением Министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике, военного", – заявил глава государства на встрече с главами Минобороны и МИД России – Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым.

Глава государства добавил, что РФ будет "безусловно продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом".

"Безусловно, будем исполнять договоренности, которые были достигнуты, в том числе по развитию пункта базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим", – отметил он.

Путин поблагодарил Шойгу и Лаврова "за то, что было сделано на этом очень важном участке борьбы с международным терроризмом".

Ранее Шойгу подтвердил, что режим прекращения огня в Сирии вводится с полуночи 30 декабря.

 

Источник: segodnya.ua.




Теги: Донбасс, Путин, война, Сирия
 
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