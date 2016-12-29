Россия стоит на пороге смертельной эпидемии

29.12.2016 07:18

В этом году число россиян, получивших положительный результат анализа на ВИЧ, незаметно перевалило за отметку в один миллион человек.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на The New York Times.

Издание утверждает, что государство не предоставляет адекватные ресурсы, чтобы прекратить распространение вируса от групп повышенного риска к населению в целом.

Журналисты отмечают, что борьба с ВИЧ в России во многом является показательным примером напряженности в отношениях между гражданским обществом и Кремлем при президенте Путине. Общественная активность за пределами государственного контроля негласно считается подозрительной.

Многие НКО, занимающиеся проблемами СПИДа, оказались в списке «иностранных агентов» по причине получения финансовой помощи из-за рубежа.

Сообщается, что число жертв составляет около 1% от населения России, что достаточно для того, чтобы это назвать эпидемией, утверждают эксперты. Кроме того, гетеросексуальные половые контакты скоро потеснят употребление наркотиков внутривенно как основной способ заражения.

Источник: politeka.net.



