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Россия стоит на пороге смертельной эпидемии

29.12.2016 07:18
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Россия стоит на пороге смертельной эпидемии

В этом году число россиян, получивших положительный результат анализа на ВИЧ, незаметно перевалило за отметку в один миллион человек.

Об этом пишет Politeka со ссылкой на The New York Times.

Издание утверждает, что государство не предоставляет адекватные ресурсы, чтобы прекратить распространение вируса от групп повышенного риска к населению в целом.

Журналисты отмечают, что борьба с ВИЧ в России во многом является показательным примером  напряженности в отношениях между гражданским обществом и Кремлем при президенте Путине.  Общественная активность за пределами государственного контроля негласно считается подозрительной.

Многие НКО, занимающиеся проблемами СПИДа, оказались в списке «иностранных агентов» по причине получения финансовой помощи из-за рубежа.

Сообщается, что число жертв составляет около 1% от населения России, что достаточно для того, чтобы это назвать эпидемией, утверждают эксперты. Кроме того, гетеросексуальные половые контакты скоро потеснят употребление наркотиков внутривенно как основной способ заражения.

 

Источник: politeka.net.




Теги: Россия, Донбасс, Путин, ВИЧ, эпидемия
 
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