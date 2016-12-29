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СМИ узнали подробности тайного соглашения по Сирии

29.12.2016 11:30
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СМИ узнали подробности тайного соглашения по Сирии

Между Россией, Турцией и Ираном ведутся тайные переговоры с целью разделения Сирии на зоны влияния в соответствии с подписанными соглашениями о нормализации обстановки в этой стране, передает replyua.net. Такую информацию распространили в информационном агентстве Reuters сославшись на сведения одного из высокопоставленных чиновников Турции. Подчеркивается, что благодаря данному соглашению сирийский лидер Башар Асад полностью сохранит свои полномочия до момента проведения в стране очередных выборов главы государства, после чего ожидается замена Асада кандидатом, «вызывающим меньшие противоречия». 

Пока что такой вариант проходит процесс обсуждения, после чего его должны согласовать сам Башар Асад, Соединенные Штаты Америки, сирийская оппозиция и страны Персидского залива. Более того, по словам турецкого чиновника, в Сирии должно быть создано переходное правительство, представители которого должны отвечать требованиям сирийских граждан. 

Отметим что недавно Москва и Анкара согласовали единое решение для плана прекращения в Сирии боев. Ожидается, что в его рамках бои должны быть прекращены с сегодняшнего дня. 

 

Источник: replyua.net.



Теги: Россия, Донбасс, Иран, переговоры, Сирия
 
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