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Спасая свою собаку, мужчина избил пуму
В Канаде мужчина боролся с опасным хищником — пумой. В бой со зверем мужчина вступил, чтобы спасти свою собаку.
Как сообщают зарубежные СМИ, пума напала на собаку породы хаски по кличке Саша. В это время 31-летний хозяин пса Уильям Гибб спокойно пил кофе со своими друзьями, выпустив собаку на улицу.
«Буквально через 30 секунд она начинает скулить. Я выскочил и увидел что-то черное, что обвивалось вокруг нее, я даже не знаю, что это было, я подошел к ней и ударил эту штуку в голову. Я увидел, что это пума, и я подумал: какого черта?» — сообщил журналистам Уильям.
Пума оставила собаку в покое, но мужчина видел, что хищник снова готовится нападению, не собираясь покидать «поле боя» без добычи, и Билл продолжил обороняться, получив легкое ранение.
«Я схватил собаку левой рукой, а правой замахнулся на пуму. Я пытался держать ее подальше от себя. Она немного поцарапала мне запястье, но ничего серьезного», — говорит мужчина.
Полицейские, которые прибыли на место происшествия, «не поверили своим глазам», увидев схватку человека с хищником, говорится в одном из сообщений. Пуму прогнали, а собаку доставили в ветеринарную клинику, где врачи поспешили успокоить хозяина — с Сашей все в порядке, она быстро поправится, так как зверь не успел причинить ей значительный вред благодаря вмешательству хозяина.
А вот с пумой дела обстоят далеко не так благополучно. Зоологам пришлось изловить и усыпить хищника. Специалисты и правоохранители опасались новых нападений.
Источник: donpress.com.
Теги: Донбасс, Канада, собака, пума
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