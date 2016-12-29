США сделали серьезное заявление по Путину

29.12.2016 07:50

США планируют ввести новые санкции против России и президента Владимира Путина.

Власти страны, таким образом, хотят ответить на вмешательство российских хакеров в выборы президента страны.

Об этом в Латвии сообщил сенатор США от республиканцев Линдси Грэм.

«Вы увидите, что Конгресс расследует вмешательство России в наши выборы и будут приняты санкции, которые больно ударят как по России, так и лично по Путину», – заявил он.

По предварительным данным, санкции будут нести экономический характер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предпримет ответные шаги в отношении США в случае «новых враждебных шагов».

Ранее сообщалось, что в Белом доме уже разрабатывается ряд мер, чтобы ответить на хакерские атаки со стороны России.Сейчас уже подготовлены несколько вариантов, среди которых и блокировка "тайных" счетов лидеров из окружения Владимира Путина. Кроме того, также предлагалось запретить въезд в США руководству Главного управления Генерального штаба РФ (ГРУ РФ).

Источник: vlada.io.