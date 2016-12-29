Трамп прокомментировал введение новых санкций против России

29.12.2016 10:15

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднозначно прокомментировал введение администрацией Барака Обамы новых санкций, связанных с кибератаками России во время президентской кампании.

Трамп заявил: «Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит».

Он подчеркнул, что пока не советовался по этому поводу с сенаторами, однако, «совершенно точно» сделает это «через какое-то время».

Источник: donpress.com.