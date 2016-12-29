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Трамп прокомментировал введение новых санкций против России
29.12.2016 10:15
Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднозначно прокомментировал введение администрацией Барака Обамы новых санкций, связанных с кибератаками России во время президентской кампании.
Трамп заявил: «Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит».
Он подчеркнул, что пока не советовался по этому поводу с сенаторами, однако, «совершенно точно» сделает это «через какое-то время».
Источник: donpress.com.
Теги: Россия, США, Донбасс, санкции
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