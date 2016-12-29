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Трамп решил повторить подвиг Кеннеди
Избранный президент США Дональд Трамп намерен самостоятельно написать инаугурационную речь, вдохновляясь выступлениями бывших глав США Рональда Рейгана и Джона Кеннеди. Об этом он заявил во время визита во Флориду, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники из ближнего круга будущего американского лидера, передает Гордон.
Отмечается, что у Трампа уже готов первый черновик выступления, а его консультантом выступил спичрайтер Стивен Миллер. Миллер и избранный президент сотрудничали и во время предвыборной кампании, а в будущем политтехнолог займет в администрации Трампа должность старшего советника по политическим вопросам.
По словам будущего главы Белого дома, основное, что он использует в своей речи – "невероятный стиль" Рейгана и "артикуляцию национальных амбиций" Кеннеди.
С речью Трамп выступит на инаугурации его на должность главы государства 20 января. Он был избран президентом США на выборах 8 ноября.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, президент
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