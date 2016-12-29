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У московской пенсионерки украли уже наряженную елку. ВИДЕО
43-летняя москвичка украла наряженную елку, которую установила на лестничной площадке ее пожилая соседка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Злоумышленницу задержали и «подарили» на Новый год уголовное дело о краже, а дерево вернули ее владелице. Телеканал «360» публикует запись с камер наблюдения, передает 360tv.ru.
«В полицию обратилась жительница дома, расположенного на 1-й Владимирской улице. Она сообщила, что обнаружила пропажу новогодней наряженной елки с гирляндами, которая находилась на лестничной площадке», - рассказала Ирина Волк.
Раскрыть преступление в кратчайшие сроки удалось благодаря следу из елочных украшений, которые осыпались с елки. Злоумышленницей оказалась 43-летняя соседка пожилой женщины.
«Ночью злоумышленница похитила главный новогодний символ и отнесла в свой подъезд, растеряв по дороге часть елочных украшений», - пояснила представитель ведомства.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, пенсионер, Москва, Ёлка, воровство
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