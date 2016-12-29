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У Путина готовят ответ на новые санкции США

29.12.2016 11:10
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У Путина готовят ответ на новые санкции США

Кремль даст ответ в случае, если власти США введут новые санкции в отношении России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, передает Укринформ.

"Откровенно говоря, мы уже устали от лжи про "русских хакеров", которая продолжает литься в США с самого верху. Администрация Б.Обамы еще полгода назад запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях", - говорится в заявлении Захаровой.

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что любые действия против российских дипломатических представительств в США "немедленно срикошетят по американским дипломатам в России".

Ранее стало известно, что 29 декабря США могут ввести новые санкции против России за вмешательство в выборы.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: США, Донбасс, Путин, санкции
 
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