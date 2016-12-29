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В Дамаске обстреляли посольство России
В Дамаске дважды за день обстреляли посольство РФ.
Об этом сообщают в Департаменте информации и печати МИД России.
Одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.
"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", – пишет пресс-служба.
Напомним, что 15 декабря под стенами посольства России в Украине проходила акция протеста.Люди призывали российские власти прекратить бомбардировки в Алеппо.
Источник: vlada.io.
Теги: Россия, Донбасс, Дамаск, посольство
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