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В Дамаске обстреляли посольство России

29.12.2016 07:40
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В Дамаске обстреляли посольство России

В Дамаске дважды за день обстреляли посольство РФ.

Об этом сообщают в Департаменте информации и печати МИД России.

Одна мина, которая не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", – пишет пресс-служба.

Напомним, что 15 декабря под стенами посольства России в Украине проходила акция протеста.Люди призывали российские власти прекратить бомбардировки в Алеппо.

 

Источник: vlada.io.



Теги: Россия, Донбасс, Дамаск, посольство
 
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