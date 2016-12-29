В Китае появилась гигантская статуя петуха, похожего на Трампа (ФОТО)

29.12.2016 07:15

В Китае установили гигантскую статую петуха, прическа и жесты которого очень напоминают избранного президента США Дональда Трампа.



Об этом пишет CNN.

Статуя установлена за пределами торгового центра в городском округе Тайюань в северной провинции Шаньси.





Скульптура была произведена по заказу компании, которой принадлежит торговый центр и она станет его талисманом, сообщил заместитель директора департамента планирования ArtWalk Mall Цао Минглианг.



Цао сказал, что ряд продуктов и небольших копий будут доступны для продажи в будущем, хотя некоторые из них уже продаются в электронном магазине Taobao, которые принадлежат Alibaba.



По крайней мере четыре магазина продают петушка Трампа по ценам, начиная от $ 57 до $1,739. Как отмечает телеканал, статуя имеет высоту в 32 фута (9,7 метров).

Напомним, еще перед выборами президента телеведущий в прямом эфире растрепал знаменитую прическу Трампа, после чего тогда еще кандидат в президенты безуспешно попытался привести в порядок свою легендарную прическу под аплодисменты аудитории.



Источник: unian.net.