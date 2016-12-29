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В США упал военный вертолет, есть жертвы

29.12.2016 10:05
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В США упал военный вертолет, есть жертвы

В США в штате Техас произошло крушение военного вертолета Apache, в результате чего погибли двое военных.

Отмечается, что вертолет упал в залив Галвестон. Представитель военно-воздушных сил Национальной гвардии США подтвердил сведения об авиакатастрофе. на данный момент выясняются причины произошедшего.

 

Источник: donpress.com.



Теги: США, Донбасс, жертвы, вертолет
 
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