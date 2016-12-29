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Ворона украла паспорт у эстонца на российской границе

29.12.2016 21:45
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Ворона украла паспорт у эстонца на российской границе

Ворона выхватила и унесла паспорт гражданина Эстонии во время оформления на пункте пропуска на российско-эстонской границе в Ленинградской области.

«Началась привычная процедура таможенного оформления транспортного средства. Гражданин вытащил паспорт, как вдруг подлетела ворона. Бесцеремонная птица выхватила документ и резко взмыла вверх. Все произошло так быстро, что никто даже опомниться не успел», — сообщили представители Северо-Западного таможенного управления.

Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска. Поймать птицу не удалось, после чего эстонцу дали адрес консульства для получения необходимых документов.

Через пару дней документы были найдены рядом с пешеходным пунктом пропуска, однако один лист был вырван из паспорта.

Как писала Politeka, в Британии чайка съела живого голубя на глазах у шокированных людей.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Донбасс, граница, паспорт, ворона, воровство
 
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