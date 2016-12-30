- Умер создатель «киндер-сюрприза»16:45
- 13 лет за решеткой - глава наркополиции Финляндии получил срок за контрабанду гашиша16:25
- Российские дипломаты, которых депортируют из США, не могут улететь на родину из-за отсутствия билетов10:15
- Савченко сделала заявку для проведения встречи с Захарченко и Плотницким в Киеве09:32
- Кремль готовится к большой войне?08:32
- В ответ на санкции США Россия закрывает школу для детей американских дипломатов в Москве08:22
- Новые санкции и высылка 35 российских дипломатов - Обама жестко ответил Кремлю на кибератаки06:59
- Ворона украла паспорт у эстонца на российской границе21:45
- Новый лидер США: Трамп озвучил требования к команде21:10
- У московской пенсионерки украли уже наряженную елку. ВИДЕО20:50
13 лет за решеткой - глава наркополиции Финляндии получил срок за контрабанду гашиша
В Финляндии бывшего главу Управления полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы за контрабанду гашиша. Об этом сообщает Reuters.
Окружной суд Хельсинки признал 59-летнего Яри Аарнио виновным в организации контрабанды 800 килограммов гашиша из Нидерландов в Финляндию. Еще три года он проведет в заключении за незаконное использование и передачу полицейских спецсредств видеонаблюдения, злоупотребление служебным положением и фальсификацию улик. В общей сложности Аарнио пробудет за решеткой 13 лет.
В приговоре указывается, что бывший страж порядка бесцеремонно злоупотреблял служебным положением и своими действиями поставил под угрозу общественное доверие к полиции.
Как отмечает агентство, данный случай является очень редким для Финляндии. В стране отмечается низкий уровень коррупции и вовлеченности чиновников и правоохранителей в преступную деятельность.
Аарнио служил в управлении 30 лет. Однако два последних года своей карьеры он не боролся с наркодилерами, а наоборот помогал им беспрепятственно ввозить гашиш в страну. Подчиненные поймали начальника на преступлении в 2013 году. Тогда же он был уволен из полиции.
Фото: www.vinegret.cz/
Теги: Донбасс, Финляндия, главный, тюрьма, контрабанда, борьба
- Молодого контрабандиста приговорили к четырем годам
- Руководитель газопровода попался на взятке в 150 тысяч
- Старые знакомые мариупольских милиционеров попросились в тюрьму
- Кремль нашел замену главарям "ДНР" и "ЛНР" и определил возможные сроки
- Осторожно: в электричке верблюды!
- Тука разобрался с ситуацией по контрабанде в Гранитном и извинился перед силовиками из СБУ
- Головний військовий прокурор України назвав втрати ВСУ на донбаському фронті17:33
- ДНРовская верхушка теряет свой рейтинг - Ходаковский17:03
- В зоне АТО ранены трое украинских военных16:50
- Доктор Лиза - добрый ангел или одна из тех, кто нес на Донбасс "русский мир"16:31
- В "ДНР" пожаловались, что Киев передал Донецку пленных сепаратистов без украинских паспортов16:13
- В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат16:07
- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Прифронтовая Авдеевка продолжает испытывать проблемы с питьевой водой15:44
- На оккупированном Донбассе боевики проводят уничтожении украинцев по этническому признаку15:30
- Еще один бывший участник НВФ воспользовался программой "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)15:15
- Головний військовий прокурор України назвав втрати ВСУ на донбаському фронті17:33
- В Украине ввели военные билеты нового образца17:18
- ДНРовская верхушка теряет свой рейтинг - Ходаковский17:03
- В зоне АТО ранены трое украинских военных16:50
- Умер создатель «киндер-сюрприза»16:45
- Доктор Лиза - добрый ангел или одна из тех, кто нес на Донбасс "русский мир"16:31
- 13 лет за решеткой - глава наркополиции Финляндии получил срок за контрабанду гашиша16:25
- В "ДНР" пожаловались, что Киев передал Донецку пленных сепаратистов без украинских паспортов16:13
- В Бахмуте 40% переселенце, лишили всех выплат16:07
- Завтра Порошенко посетит Мариуполь15:54
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ