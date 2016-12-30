13 лет за решеткой - глава наркополиции Финляндии получил срок за контрабанду гашиша

30.12.2016 16:25

В Финляндии бывшего главу Управления полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков приговорили к 10 годам тюрьмы за контрабанду гашиша. Об этом сообщает Reuters.

Окружной суд Хельсинки признал 59-летнего Яри Аарнио виновным в организации контрабанды 800 килограммов гашиша из Нидерландов в Финляндию. Еще три года он проведет в заключении за незаконное использование и передачу полицейских спецсредств видеонаблюдения, злоупотребление служебным положением и фальсификацию улик. В общей сложности Аарнио пробудет за решеткой 13 лет.

В приговоре указывается, что бывший страж порядка бесцеремонно злоупотреблял служебным положением и своими действиями поставил под угрозу общественное доверие к полиции.

Как отмечает агентство, данный случай является очень редким для Финляндии. В стране отмечается низкий уровень коррупции и вовлеченности чиновников и правоохранителей в преступную деятельность.

Аарнио служил в управлении 30 лет. Однако два последних года своей карьеры он не боролся с наркодилерами, а наоборот помогал им беспрепятственно ввозить гашиш в страну. Подчиненные поймали начальника на преступлении в 2013 году. Тогда же он был уволен из полиции.