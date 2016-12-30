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Кремль готовится к большой войне?
30.12.2016 08:32
Путин подписал закон об ответственности глав регионов за мобилизацию, сообщает riafan.ru.
Призывные комиссии по мобилизации в регионах будут возглавляться лично губернаторами и главами регионов.
Как сообщает официальный сайт Кремля, правительство внесло поправки в действующий закон о мобилизации от 1997 года. Согласно ему, граждане, уволенные в запас, призываются на военную службу при переводе воинских частей, к которым они приписаны, на организацию и состав военного времени.
Председателем призывной комиссии является высшее должностное лицо региона. Кроме того, теперь региональное руководство несет личную ответственность за «исполнение обязанностей в области мобилизации».
Фото: https://riafan.ru
Теги: Россия, Донбасс, закон, Путин, война, мобилизация
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