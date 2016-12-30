Российские дипломаты, которых депортируют из США, не могут улететь на родину из-за отсутствия билетов

30.12.2016 10:15

Российские дипломаты и их семьи, объявленные Соединнеными штатами Америки персонами нон-грата, не могут выехать из США, поскольку на авиарейсы в Москву из Вашингтона накануне ноговогодних праздников выкуплены все билеты, сообщает zn.ua.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал "Интерфаксу" в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

В связи с этим, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.

Еще один источник сообщил, что вокруг особняка российского посольства в Нью-Йорке замечено оцепление полиции.

Ранее сообщалось, что США объявили о выдворении 35 российских дипломатов, поскольку их действия не соответствовали дипломатическому статусу.