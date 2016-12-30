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СМИ сообщили о госпитализации Константина Райкина

30.12.2016 20:33
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СМИ сообщили о госпитализации Константина Райкина

Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве, передает tvrain.ru со ссылкой на анонимный источник в экстренных службах.

Собеседник телеканала рассказал, что Райкина везут на "скорой помощи" в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского.

Известно, что Райкин повредил правую ногу в Тобольске, где он принимал участие в фестивале "Золотая маска". Актера успешно прооперировали.

 После операции актер уже выступал на сцене с поэтической программой. В январе из-за полученной травмы спектакли с его участием, где нужно много двигаться, будут отменены.

Фото: https://afisha.yandex.uа

Теги: Донбасс, Москва, больница, Константин Райкин
 
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