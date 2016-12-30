СМИ сообщили о госпитализации Константина Райкина

Актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве, передает tvrain.ru со ссылкой на анонимный источник в экстренных службах.

Собеседник телеканала рассказал, что Райкина везут на "скорой помощи" в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского.

Известно, что Райкин повредил правую ногу в Тобольске, где он принимал участие в фестивале "Золотая маска". Актера успешно прооперировали.

После операции актер уже выступал на сцене с поэтической программой. В январе из-за полученной травмы спектакли с его участием, где нужно много двигаться, будут отменены.