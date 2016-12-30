Умер создатель «киндер-сюрприза»

В Италии в возрасте 83 лет умер Уильям Сэлис, один из руководителей компании Ferrero, сообщает "Медуза".

Помимо прочего, Сэлис придумал «киндер-сюрприз» — шоколадное яйцо с игрушкой внутри.

Сэлис придумал «киндер-сюрприз» в начале 1970-х, продажи шоколадного яйца, начались в 1974 году. Помимо создания «киндер-сюрприза» Сэлис также известен тем, что придумал конфеты Ferrero Rocher. «Киндер-сюрпризы» стали вариацией на тему традиционных пасхальных шоколадных яиц, чрезвычайно популярных в Италии.

В 2007 году Сэлис ушел на пенсию. Он умер после сердечного приступа в итальянском городе Павиа.