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Умер создатель «киндер-сюрприза»
30.12.2016 16:45
В Италии в возрасте 83 лет умер Уильям Сэлис, один из руководителей компании Ferrero, сообщает "Медуза".
Помимо прочего, Сэлис придумал «киндер-сюрприз» — шоколадное яйцо с игрушкой внутри.
Сэлис придумал «киндер-сюрприз» в начале 1970-х, продажи шоколадного яйца, начались в 1974 году. Помимо создания «киндер-сюрприза» Сэлис также известен тем, что придумал конфеты Ferrero Rocher. «Киндер-сюрпризы» стали вариацией на тему традиционных пасхальных шоколадных яиц, чрезвычайно популярных в Италии.
В 2007 году Сэлис ушел на пенсию. Он умер после сердечного приступа в итальянском городе Павиа.
«Киндер-сюрприз» — это шоколадное яйцо, внутри которого находится контейнер с игрушкой. Внутри контейнера может быть как сборная игрушка, так и раскрашенная коллекционная фигурка из той или иной тематической серии.
Фигурки из «киндер-сюрпризов» популярны среди коллекционеров.
Фото: https://twitter.com
Теги: Донбасс, Италия, смерть, киндер-сюрприз, создатель
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