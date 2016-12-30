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В ответ на санкции США Россия закрывает школу для детей американских дипломатов в Москве

30.12.2016 08:22
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В ответ на санкции США Россия закрывает школу для детей американских дипломатов в Москве

Российские власти распорядились закрыть англо-американскую школу в Москве, в которой учились дети дипломатов из США, Великобритании и Канады. Об этом CNN рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Медуза".

Информация о закрытии школы поступила в ночь на 30 декабря после объявления о новых санкциях США против России в связи с кибератаками. Москва также запретила американцам посещать дом отдыха посольства США в Серебряном Бору.

Официально российские власти не сообщали о закрытии школы и дома отдыха.

Напомним, вечером 29 декабря президент США Барак Обама издал указ о применении против России санкций в связи с посягательством на кибербезопасность страны. Под санкции попало высшее руководство ГРУ, а также несколько юридических лиц: само ГРУ, ФСБ и три организации, которые, по данным США, оказывали им услуги.
Помимо этого санкции введены против Алексея Белана и Евгения Богачева — двух россиян, которых за различные преступления в сфере компьютерной безопасности разыскивает ФБР.
Москва уже пообещала, что в скором времени ответ на американские санкции.

Фото: https://www.google.com.ua

Теги: Россия, Донбасс, школа, закрытие, ответ, санкции
 
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