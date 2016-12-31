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Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
Астрологи уверяют, что грядущий 2017-й, он же год Огненного Петуха, для многих из нас станет знаковым. Большинство знаков Зодиака ждут существенные перемены. В основном, к лучшему, но, увы, не для всех. Впрочем, как всегда…
Покровитель года — лидер, даже где-то карьерист, но всегда неплохой организатор. Родившимся под сенью этого знака есть чего ждать. Совсем скоро начнутся перемены к лучшему. Как, собственно, и всем, кто чувствует в себе деловую хватку. Для легких на подъем и не боящихся перемен в 2017-м все дороги будут открыты.
Что же Петух сулит каждому знаку восточного календаря.
Крыса
(все, чей год рождения — 1936, 1948, 1960, 1972 и далее). Мудро, индифферентно относится к суете вокруг. Посиживает в своей норке, и правильно делает. Вот и в следующем году бушующие вокруг шторма ее мало коснутся. Стабильность — великое дело в нашу эпоху «броуновского» движения событий.
Бык
граждане и гражданки 1937, 1949, 1961 г.р. и старше с интервалом в 12 лет. Некоторое время «парнокопытные» пребывали в неуверенности, сомнениях, самокопании, но пришло время воспрянуть духом. Поверьте в себя, звезды именно в этот год вам будут светить особенно ярко! Одно «но»: будьте осторожны с советчиками и не беритесь за сомнительные предприятия. Взвесьте свои силы — и вперед, к цели!
Тигр
рожденные в 1938, 1950, 1962-м и т.д. Один из немногих знаков, которому в 2017-м стоит взять тайм-аут. Да-да, плыть по течению, и не пытаться бороться со стихиями. Потому что иначе и силы растратит, и результата не добьется. Ну, просто такая планида! Не бунтуйте, не рыдайте, не создавайте вокруг хаоса. Расслабьтесь и займитесь созерцанием, самообразованием, переоценкой ценностей. Это станет отличным стартовым капиталом для грядущих побед.
Рожденных в год Кролика/Кота
то есть в 1939, 1951, 1963 и последующие годы цикла тоже ждет непростой год. Они-то как раз и сами не особо будут стремиться прыгать выше головы. А те, кто вокруг мельтешит в поисках успеха, будут Кроликов нервировать и раздражать. Но им все же придется придавать себе некоторое ускорение, поскольку проблемы таки появятся, и их придется решать. Но ничего, в итоге все получится!
Драконы
(1940, 1952, 1964, 1976 г.р. и далее). Вот кому следующий год даст особые конкурентные преимущества! Уж не знаем достоверно, почему, но Огненный Петух благоволит этому знаку. Вопрос в одном: воспользуется ли Дракоша этой форой или предпочтет радоваться жизни, не заботясь о завтрашнем дне. Выбор за вами.
Змеи
Если ваш год рождения 1941, 1953, 1965 и т.д., приготовьтесь к испытаниям. Что-то Петушок поглядывает на вас с подозрением. Может ненароком и клюнуть чуток. Впрочем, если не зевать, то и потуги пернатого не страшны, а силы для преодоления сложностей у вас есть. Превращайте маленькие преграды в большие трамплины для полета вперед и вверх. Вы же это умеете!
Лошади
(все, кто родились в 1942, 1954, 1966, 1978…). Кому как не вам преуспеть в год, когда особо ценится трудолюбие! Это ваше время, даже не сомневайтесь! К тому же, за прошлые год-два вы успели накопить запас прочности, что станет гарантией скорых побед. Даже если кто-то станет вам сознательно вредить, совать палки в колеса, вы их легко перемелете и не сойдете с дистанции.
Козы/Овцы
рожденные в 1943, 1955, 1967, 1979 и далее. И для них год будет окрашен радужными красками и украшен мажорными нотами. Они, пожалуй, даже смогут позволить себе чуть-чуть почивать на лаврах. Но недолго! Будьте начеку, ваше благополучие и благодушие кого-то очень задевают. Не пропустите вероятный укол в спину. Он не станет слишком болезненным, но все же не стоит предоставлять недоброжелателям и такого шанса для злорадства.
Обезьяны
(1944, 1956, 1968, 1980…) провожают свой год, но не расстаются с благосклонностью Фортуны. Скучать вам и в этом году не придется: будут и заслуженные праздники, и приятные сюрпризы. Но потрудиться для этого придется чуть больше, чем в году уходящем. Но ведь для Обезьянок это совсем не обуза, а достойный способ самоутверждения.
Рожденные в год Петуха
то есть в 1945, 1957, 1969, 1981 и последующие «знаковые», конечно же, будут на коне. Или на высоком насесте, если хотите. Он в центре внимания, а это для Петушка очень важно. Ради того, чтобы заметили, похвалили, он и потрудиться не прочь. А значит, удача в тандеме с собственным старанием обязательно даст желанный позитивный результат.
Собака
(все, кто родом из 1946, 1958, 1970, 1982 и последующих лет цикла). Представители этого знака скоро вступят в год преодоления препятствий. Это не будут непосильные испытания, нет, просто заботы навалятся с настойчивостью назойливых мух. Отмахиваться от них бесполезно, просто решайте задачи в порядке поступления. И не воспринимайте их через увеличительное стекло, как иногда пытаетесь. Все пройдет, пройдут и они, и впереди обязательно будут лучшие дни и годы.
Кабан
или читатели, рожденные в 1947, 1959, 1971, 1983… Этому знаку не привыкать трудиться, рыть землю, добывая благосостояние семье. Петух это видит и ценит, даже готов помогать. Просто вы не всегда эту помощь принимаете. Или растрачиваете силы на пустяки, а то и на негативные эмоции. Берегите себя и близких, и все сложности вы обязательно преодолеете вместе!
Фото: https://smiruponitke.info
Теги: Донбасс, новый год, календарь, Зодиак, знаки Зодиака, петух
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