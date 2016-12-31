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Известный финансист Джордж Сорос назвал Трампа мошенником и потенциальным диктатором

31.12.2016 17:18
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Известный финансист Джордж Сорос назвал Трампа мошенником и потенциальным диктатором

США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, которую повлечет приход нового президента Дональда Трампа, и это позволит некоторым диктаторам достичь компромисса с американцами. Об этом говорится в статье американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса на Project-syndicate, пишет "Страна".

Сорос считает, что Трамп после выборов не изменил ни свое поведение, ни своих советников.

"Демократия переживает кризис. Даже США, ведущая демократия мира, избрали своим президентом мошенника и потенциального диктатора. Хотя Трамп смягчил свою риторику после избрания, он не изменил ни свое поведение, ни своих советников. В составе его кабинета - некомпетентные экстремисты и отставные генералы", - говорится в статье.

Сорос убежден, что, несмотря на это, демократия в США выстоит, ведь Конституция и институты, в частности – четвертая власть, достаточно сильны, чтобы противостоять перегибам со стороны исполнительной власти, и это предотвратит превращение потенциального в настоящего диктатора.

"Но США в ближайшем будущем будут заняты внутренней борьбой, в то время как меньшинства будут страдать. США не смогут защищать и продвигать демократию в остальных странах мира. Наоборот, Трамп будет более приемлем для диктаторов. Это позволит некоторым из них достичь компромисса с США, а другим - продолжать свои дела без помех. Трамп хочет договариваться, а не отстаивать принципы", - считает Сорос.

 

 


Фото: https://focus.ua

Теги: Донбасс, Джордж Сорос, диктатор, трамплин
 
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