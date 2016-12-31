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Микс «Зимы» Вивальди и оскароносной песни из м/ф «Холодное сердце» (ВИДЕО)
31.12.2016 22:22
Потрясающее сочетание оскароносной песни "Let It Go" из мультфильма "Холодное сердце" и концерта "Зима" из "Четырёх времён года" Антонио Вивальди в исполнении дуэта ThePianoGuys. Сильное, достойное и оригинальное исполнение.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, музыка, Виват кино России, исполнители
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