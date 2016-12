Микс «Зимы» Вивальди и оскароносной песни из м/ф «Холодное сердце» (ВИДЕО)

31.12.2016 22:22

Потрясающее сочетание оскароносной песни "Let It Go" из мультфильма "Холодное сердце" и концерта "Зима" из "Четырёх времён года" Антонио Вивальди в исполнении дуэта ThePianoGuys. Сильное, достойное и оригинальное исполнение.





