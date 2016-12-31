Названы 10 лучших фильмов уходящего года

31.12.2016 11:04

В последний день 2016-го pravda.com.ua предлагает вспомнить некоторые из наиболее примечательных картин, которые вышли в украинский кинопрокат либо были представлены на отечественных фестивалях в этом году.

"В ЛУЧАХ СОЛНЦА", режиссёр Виталий Манский

Фильм, призванный, по договорённости с северокорейской стороной, прославить образа жизни граждан страны чучхе, поначалу кажется парадным изображением повседневного существования простой семьи из Пхеньяна.

Но счастливые и благополучные (в меру незатейливой фантазии местных идеологов) будни распадаются на дубли и репетиции. Профессиональные занятия и домашние хлопоты, мировоззрение и семейные разговоры героев оказываются худо-бедно выученной ролью, при этом подлинные, личные убеждения этих актёров поневоле остаются тайной. Как и то, имеются ли они у них вообще.

Сохранили ли люди, с самого рождения подчинённые государственному контролю в самых интимных проявлениях своего "я", лица за надетыми на них масками?

"В лучах солнца" воспринимается как грозное предупреждение о том, что проявляя готовность подчиняться самому жестокому режиму, подстраивать свои нравственные представления под самые вздорные идеологические системы, мы рискуем в один прекрасный день бесповоротно утратить человеческое достоинство, продав душу дьяволу диктатуры.

"ВЕДЬМА", режиссёр Роберт Эггерс

В этой ленте об обитателях Новой Англии середины XVII века костюмы и быт, манеры героев, их лексика оставляют впечатление безукоризненно точного попадания в эпоху – мы не знаем, как жили люди в тех суровых краях четыреста лет назад, но едва ли многие усомнятся в том, что они жили именно так.

"ВЫЖИВШИЙ", режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту

Ещё один фильм, с ошеломляющей достоверностью и выразительностью воссоздающий ушедшую эпоху, описывает мир полулегендарных преданий о героических испытаниях и жестоких войнах, которые составляют гордость каждого народа.

В своём реалистическом воплощении эти национальные мифы оказываются круговоротом безжалостного насилия. Убийству в них отводится столь важная роль, что кажется, будто инстинкт истребления неотделим от инстинкта выживания.

Представители различных народов здесь видят друг в друге враждебные животные виды, подлежащие полному уничтожению. Национальные, культурные преграды преодолеваются по большей части лишь тогда, когда герои помогают друг другу осуществить праведную месть.

"Гнездо горлицы", режиссёр Тарас Ткаченко

Картина повествует о будничных трагедиях типичной украинской семьи средствами мелодрамы, а жанровые конструкции в ней органично вписаны в фактуру буковинского села со всем его колоритом, обаянием и бедностью.

При этом основные достоинства ленты лежат за пределами отражения злободневных проблем. Её главная героиня существует в двух пространственно-временных пластах, римском и буковинском, которые переплетаются в повествовании. Она обречена всюду преодолевать отчуждённость от окружения – и от иностранцев-работодателей, поначалу готовых отказать ей в праве на человеческое достоинство, и от членов семьи, которых отдалили годы неразделённых с нею переживаний.

Так "Гнездо горлицы" раскрывает вечную драму жизни вдали от родины и вечную драму возвращения, которое оказывается ничуть не менее трудным и горьким.

"Да здравствует Цезарь!", режиссёры Этан Коэн и Джоэл Коэн

Новая картина братьев Коэнов лишь поначалу воспринимается как худо-бедно скреплённый набор виртуозных упражнений в стиле. Фабрика грёз предстаёт здесь далёким от искусства конвейером, эксплуатирующим примитивные вкусы массовой аудитории, а её сотрудники – сборищем ничтожных идиотов.

При этом образы левых интеллектуалов, догматичных и бестолковых фанатиков, убеждённых, что они олицетворяют надежду на исправление этого капиталистического предприятия по штамповке халтуры, свидетельствуют, что никакой надежды у этого мира нет.

Но ещё хуже, чем в социальной сфере, обстоят дела с духовными устремлениями героев. Религия важна для них исключительного как отправная точка для создания коммерческого зрелища, и, более того – само создание коммерческого зрелища и становится религией.

Внешне оптимистичный финал фильма кажется более мрачным и безнадёжным, чем посланный Богом апокалипсис, завершающий "Серьёзного человека", или изгнание исчадиями ада, облюбовавшими Голливудские Холмы, заглавного персонажа "Бартона Финка".

"ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ", режиссёр Дэвид Маккензи

Трудно представить нечто более однообразное, чем созданные в последние годы криминальные драмы об ограблениях (как и соответствующие комедийные ленты о бесчисленных друзьях Оушена). В этом смысле картина Дэвида Маккензи предстаёт одним из немногих счастливых исключений, выделяясь выразительностью образов, хлёсткими сценами и превосходными диалогами.

Вместе с тем, "Любой ценой" оказывается не просто хорошим гангстерским фильмом, но самобытным вариантом вестерна, переводящим его жанровые приметы в социальную плоскость. Техас, в котором разворачивается повествование, по сути, мало отличается от привычных кинообразов Дикого Запада с первопроходцами, осваивающими новые земли, ковбоями и индейцами.

Как показывает картина, найти выход из этого порочного круга насилия может помочь лишь способность осознать, что наше следование по пути добра или зла в конечном счёте не подчинено социально-экономическими факторам и зависит от нашего личного выбора.

"МОЯ БАБУШКА ФАННИ КАПЛАН", режиссёр Алёна Демьяненко

Мы привыкли, что в отечественных исторических кинополотнах мифы советских времён не опровергаются, а заменяются другими, которые, по сути, оказываются прежними мифами, вывернутыми на идеологическую изнанку.

Авторы же этой картины побуждают зрителя усомниться в самой возможности отыскать историческую истину. Реальность здесь настолько же сплетена с вымыслом, насколько мелодрама смешана в жанровом коктейле с историческим фильмом, детективом и псевдодокументалистикой.

Но если зрители не всегда могут разобраться в сути происходящего, то и сама героиня едва ли способна отличить действительность от своих фантазий. Ведь, когда мы влюблены, несчастны и одиноки, именно наши мечты, которые мы усилием воли и воображения облекаем в плоть и кровь, помогают нам не погрузиться в глубины отчаяния – что и происходит с Фанни Каплан. Тем самым повествование исподволь вписывает события вековой давности в пространство эмоциональных переживаний, знакомых каждому из нас.

"ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА", режиссёр Квентин Тарантино

Повествование о компании сумрачных субъектов, ветеранов недавнозавершившейся войны Севера и Юга, которые пытаются отыскать притаившегося среди них коварного убийцу, предстаёт метафорой общества в состоянии гражданской розни. Это делает фильм Квентина Тарантино особенно актуальным для отечественного зрителя.

Героям картины чуждо чувство общности. Граждане одной страны видят друг в друге врагов родины, предателей или оккупантов. Представители одной профессии воспринимают друг друга как конкурентов, готовых на любую подлость, а обычный гуманизм, поднимающийся над профессиональными интересами и идеологическими представлениями, здесь никому не ведом.

В этом фильме, призывающем нас провести ревизию наших исторических воззрений, герой войны оказывается военным преступником или трусом, защитник родной земли – мародёром, борец за отмену рабства – расистом.

При этом персонажи ленты сами выступают друг для друга судьями и палачами. Словно неприкаянные души Ада истории (или члены общества, не способного даже после окончания боевых действий прийти к примирению), одержимые гневом, обидами и неутолимой жаждой мести, они собираются вместе с единственной целью покарать друг друга за грехи без всяких бесов.

"УКРАИНСКИЕ ШЕРИФЫ", режиссёр Роман Бондарчук

Содержащаяся в названии отсылка к американскому Дикому Западу не случайна, ведь эта документальная картина о превратностях построения гражданского общества на руинах диктатуры описывает своеобразный украинский фронтир, рубеж между законом и анархией, руинами прошлого и зыбкими обещаниями и угрозами будущего.

Место действия, село Старая Збурьевка Херсонской области, предстаёт метафорой всей страны. Неверные приметы государственности сведены здесь к флажкам, прикреплённым к автомобилям, висящему в кабинете милицейского чиновника портрету Януковича, давно сбежавшего в Россию, и торжественным церемониям с неуклюжими выступлениями.

Неуверенные попытки самоорганизации, бестолковые споры на собраниях перебиваются радиосводками об иностранном вторжении, которое воспринимается как естественное следствие царящего упадка.

Лишь несколько граждан, наиболее предприимчивых и отважных, стремятся поддерживать порядок вместо официальных властей, бросивших граждан на произвол судьбы. Они пытаются преобразить это пространство нищеты и бесправия, которому, кажется, социальные неурядицы несут ещё большую опасность, чем приближающиеся оккупанты.

"ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА", режиссёр Ксавье Долан

Своей экранизацией пьесы Жан-Люка Лагарса о писателе, в предчувствии близкой смерти решившем встретиться с семьёй, с которой долгие годы не поддерживал связь, Ксавье Долан поднимает вопрос о том, способны ли люди побороть взаимную отчуждённость.

Повествование о литераторе, отделённом от родных (талантом ли, гомосексуальностью или некой душевной потребностью в одиночестве) не просто подтверждает мысль Ганса Фаллады, что каждый умирает в одиночку, но и демонстрирует, что и жить нам тоже приходится в непреодолимой оторванности от ближних.

Даже перед скорым расставанием герои не способны довести до конца отложенные разговоры, отложенные выяснения отношений, а их монологи, в которых они решаются высказать затаённые обиды и сокровенные мечты, так и не складываются в диалоги.

Неумение героев не только разделить чужие переживания, но даже понять друг друга подчёркивается обилием крупных планов, в которых словно замыкаются участники семейного застолья.

И всё же, при всей неспособности персонажей преодолеть свою замкнутость, эта короткая встреча, оказавшаяся долгими проводами, это тесное пространство родительского дома наполнены, пронизаны любовью – той безусловной любовью родных, которую невозможно ни заслужить, ни потерять, над которой не властны ни расстояния, ни обиды, ни смерть.