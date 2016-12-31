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Новий рік вже зустріли жителі острова Різдва та Нової Зеландії
У суботу, 31 грудня, мешканці острова Кірітіматі (Острів Різдва), що входить до складу республіки Кірибаті, а також жителі Самоа і Королівства Тонга першими на планеті Земля зустріли 2017 рік.
Для них святкування Нового 2017 року припало на 12:00 за київським часом, передає radio24.uа.
До слова, у 1994 році один із кандидатів у президенти Кірібаті пообіцяв громадянам, що якщо він переможе на виборах, то зробить так, щоб на Острові Різдва будуть святкувати Новий рік першими у всьому світі. Він виграв і дотримав свого слова. Переніс демаркаційну лінію часу (умовну лінію на карті годинних поясів).
Від того часу острів поділений на три часових пояси. Першими святкують жителі групи островів Лайн, які розташовані східніше, ніж інші острови цієї країни.
Слід зазначити, що о 13:00 за Києвом, Новий рік зустріли на Фіджі, Тонга, Толекау, островах Фінікс та Новій Зеландії.
Фото: factomania.ru/
Теги: Донбасс, королева, новый год, житейская история, остров, наступление
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