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Новый год уже встретили в Австралии

31.12.2016 16:24
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Новый год уже встретили в Австралии

Следом за Новой Зеландией Австралия встретила Новый год 2017.

Как сообщается, на главной площади в Сиднее на празднование встречи нового года собрались около миллиона человек. 


Фото: podrobnosti.ua/

Теги: Донбасс, Австралия, новый год, житейская история
 
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