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Новый год уже встретили в Австралии
31.12.2016 16:24
Следом за Новой Зеландией Австралия встретила Новый год 2017.
Как сообщается, на главной площади в Сиднее на празднование встречи нового года собрались около миллиона человек.
Фото: podrobnosti.ua/
Теги: Донбасс, Австралия, новый год, житейская история
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