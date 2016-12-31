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Пан Ги Мун покинул пост генсека ООН

31.12.2016 12:28
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Пан Ги Мун покинул пост генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 31 декабря покинул занимаемый пост. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте организации, передают украинские СМИ.

Ранее Пан Ги Мун попрощался с работниками Секретариата международной организации, выразив благодарность за проделанную работу.

"Если мне и удалось добиться каких-то успехов, это результат общих усилий, а не только моих", - сказал генсек ООН.

Преемником Пан Ги Муна на посту генерального секретаря ООН станет португалец Антониу Гутерреш.

Напомним, что Пан Ги Мун являлся 8-м генеральным секретарем ООН и первым корейцем на данном посту. Пан Ги Мун занимал данную должность с 1 января 2007 года.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, ООН, Пан Ги Мун, пост, Генеральная ассамблея ООН
 
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