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Сатирик посмеялся над словами Путина о борьбе с коррупцией (ВИДЕО)

31.12.2016 15:33
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Сатирик посмеялся над словами Путина о борьбе с коррупцией (ВИДЕО)

Известный сатирик Михаил Жванецкий потроллил Путина и его слова о борьбе с коррупцией.


Фото: ivona.bigmir.net/

Теги: Россия, Донбасс, Путин, коррупция, Михаил Жванецкий
 
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