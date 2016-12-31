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Science назвал главные научные открытия 2016 года

31.12.2016 09:17
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Science назвал главные научные открытия 2016 года

Американский журнал Science накануне нового года составил свой список самых важных прорывов в науке в 2016 году, сообщает "Апостроф".

Так, главным достижением Science назвал открытие коллаборацией LIGO гравитационных волн. При этом на второе место редакция разместила обнаружение экзопланеты, подобной Земле, у ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра.

Тройку лидеров, Science отдал победе искусственного интеллекта AlphaGo над профессиональным игроком в го Ли Седолем. Также авторы рейтинга отметили открытие, которое свидетельствует, что удаление состарившихся клеток у мышей среднего возраста способствует увеличению продолжительности жизни.

Кроме этого, Science разместил в список обнаружение у человекообразных обезьян модели психического состояния (англ. theory of mind). Эта модель позволяет определять желания и намерения у других. Не оставили без внимания и разработку программ для ПК, позволяющих спрогнозировать свойства белков, а также получение живых мышей из выращенных в лабораторных условиях яйцеклеток.


Фото: https://www.google.com.ua/

Теги: Донбасс, наука, журнал, прорыв
 
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