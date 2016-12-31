Умер продюсер легендарной группы The Beatles

31.12.2016 15:23

На 87-м году ушел из жизни известный британский музыкальный продюсер и бизнесмен Алан Вильямс. Об этом сообщается на официальной странице его клуба Jacaranda в Facebook, передаетapostrophe.ua.

Вильямса часто называли первооткрывателем легендарной группы The Beatles. Он владел кофейней, в которую пригласил играть в то время неизвестную никому группу. Первые концерты "ливерпульской четверки" в других клубах также были организованы Аланом Вильямсом.

После непродолжительного сотрудничества пути продюсера и группы разошлись. В 1961 году стороны прекратили сотрудничество.

В 1977 году Алан Вильямс выпустил автобиографическую книгу под названием "Человек, который упустил Битлз".