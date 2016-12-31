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В Чехии откроется центр по борьбе с российской пропагандой
В Праге 1 января начнет работу Центр борьбы с терроризмом и гибридными угрозами, задачами которого станут поиск в Интернете информационных "вбросов" из РФ и их оперативное разоблачение, сообщает DW.
Центр будет находиться в подчинении министерству внутренних дел Чехии. В нем будет работать 20 человек.
"Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец ожидает, что сотрудники центра уже через несколько минут после появления фейков в Сети смогут сообщить о дезинформации и внести необходимые уточнения", - говорится в сообщении.
По данным агентства dpa, задачей центра будет также борьба против "пропаганды внешних сил". Наблюдатели пражского аналитического центра "Европейские ценности" предупреждают о росте влияния СМИ, подконтрольных российскому государству, пишет агентство.
Одним из ключевых заданий Центра на 2017 год станет защита парламентских выборов в Чехии от внешнего информационного воздействия.
"Особое беспокойство у Праги вызывают намеченные на 2017 год парламентские выборы. Власти Чехии полагают, что Москва попытается повлиять на общественное мнение в стране для поддержки пророссийских партий"
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Россия, Донбасс, Чехия, Прага, пропаганда, центр
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