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В США скончался автор олененка Бэмби из мультика Диснея (ФОТО)

31.12.2016 11:08
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В США скончался автор олененка Бэмби из мультика Диснея (ФОТО)

В США в возрасте 106 лет, скончался легендарный художник-аниматор Тайрус Вонг, который создал знаменитого олененка Бэмби для мультфилма Уолта Диснея. Об этом сообщает официальный сайт музей Уолта Диснея.

"С болью в сердце мы услышали о кончине легенды студии Диснея, Тайруса Вонга. Ему было 106 лет. Легендарный диснеевский художник, Тайрус Вонг имел необыкновенный дар вызывать у зрителей невероятные чувства при помощи самых простых художественных приемов. Хотя Тайрус работал на студии Уолта Диснея только три года, с 1938 по 1941, его влияние на художественную композицию полнометражного мультфильма "Бэмби" невозможно переоценить. Живого духа Тайруса нам всем будет не хватать", - говорится в официальном заявлении студии Уолта Диснея.

Тайрус и его отец эмигрировали в Америку из Китая. Он учился в Институте искусств Отиса, и за свой талант получал полную стипендию.

В 1938 году, Вонг узнал, что студия Уолта Диснея готовится снимать мультфильм "Бэмби". Он пошел домой и нарисовал несколько картин оленя в лесу. Небольшие, но выразительные зарисовки потрясли самого Уолта Диснея и стали основой для визуального стиля фильма. 

В 2001 году Тайрус был назван легендой студии Диснея, пишет strana.ua.



Фото: https://strana.ua

Теги: Донбасс, Дисней, художник, смерть
 
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