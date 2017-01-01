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Почти все погибшие в теракте в Стамбуле — иностранцы

01.01.2017 13:46
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Почти все погибшие в теракте в Стамбуле — иностранцы

Сотрудники стамбульских правоохранительных органов обнародовали первую информацию о погибших в теракте в развлекательном ночном заведении Reina, который случился с 31 декабря на 1 января., пишет Диалог UA.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает издание Hurriet, подтвердил сведения о гибели 39 человек.
"В результате опознания тел, мы смогли идентифицировать 21 погибшего. 16 из них – иностранцы, еще 5 – турки. В данный момент мы продолжаем идентифицировать тела 18 оставшихся жертв", - заявил министр.
Как известно, 69 посетителей и работающих в клубе были ранены. По словам Сулеймана Сойлу, 4 из них находятся в тяжелом состоянии.



Теги: Донбасс, Стамбул, погибший, теракт
 
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