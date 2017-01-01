Полиция Стамбула допрашивает таксиста, который привез убийцу к ночному клубу Reina

01.01.2017 14:03

В Стамбуле допрашивают таксиста, который привез вероятного убийцу к ночному клубу, где позже произошло массовое убийство. Об этом сообщила журналист Айтадж Джарчиева телеканалу "112 Украина" из Стамбула.

"Полиция допрашивает водителя такси, на котором он приехал туда", - рассказала корреспондент.

В Стамбуле до сих пор перекрыт район возле новного клуба, где "санта-клаусы" расстреляли почти 40 человек. По словам журналисты, к месту происшествия на несколько минут иногда пускают журналистов, поскольку в Турции ввели ограничение на освещение теракта.

"Мы сейчас находимся очень близко к этому району, журналистов пускают туда на прямое включение только на 2-3 минуты. Там сейчас скопление журналистов. Район полностью перекрыт. Сейчас усиленные меры безопасности", - рассказала журналист.

Сегодня ночью в ночном клубе Стамбула неизвестные в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь на вечеринке по случаю Нового года. Число жертв составляет 39 человек. Среди них 16 иностранцев. 69 человек находятся в больницах, четверо из них в критическом состоянии.

МИД Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев, также открыта горячая линия. В то же время, в МИД отметили, что полиция не разглашает гражданство погибших.

Власти Турции уже квалифицировали трагедию, которая произошла в ночном клубе в Стамбуле, как террористическую атаку. В связи с этим был введен временный запрет на освещение инцидента турецкими СМИ. Президент турции заявил, что теракт был попыткой дестабилизации с стране.

Сейчас правительство страны проводит экстренную вчтречу по вопросам безопасности.