Турецкий народ не пойдет на поводу у террористов — Эрдоган

01.01.2017 21:35

Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на поводу у террористов Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил теракт в Стамбуле, отметив, что террористы не прекращают попыток дестабилизировать ситуацию в Турции. Об этом сообщает издание "Анадолу". "Уверен, что турецкий народ, сохраняя хладнокровие и сплоченность, не пойдет на поводу у террористов и нарушит их планы...Мы понимаем, что нападения, совершаемые в Турции различными террористическими организациями, связаны с процессами в регионе", - заявил он.

При этом, Эрдоган отметил, что Турция полна решимости уничтожить источники угроз и предотвратить атаки на страну. "Мы полны решимости уничтожить источники угроз и предотвратить атаки на нашу страну. Каждая жизнь, отданная за это дело, отдается болью в наших сердцах, в то же время усиливая наше желание противодействовать угрозам...Турция будет противостоять не только вооруженным атакам террористов и их пособников, но и давлению в экономической, политической и социальной сферах", - сказал он, добавив, что теракт в Стамбуле вновь продемонстрировал, что терроризм не делает никаких различий между объектами нападений. Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя теракт в Стамбуле, заявил, что целью террористов является единство Турции.

Источник rbc.ua