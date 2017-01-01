Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, в котором произошел теракт

01.01.2017 18:20

Украинка рассказала, как спаслась из ночного клуба в Стамбуле, где террорист застрелил 39 человек. Наталья Вольнова опубликовала на своей странице в Facebook видео, которое сняла за час до теракта, пишет112.

"Пресловутое празднование, которое в інстаграмі за несколько часов набрало более 25000 просмотров.... за час до теракта. Все счастливы.....39 из них уже нет", - написала девушка.

"Только что нас отпустили из отделения. Террориста не нашли......

P. S. Спасибо полицейскому который вытащил меня из-под стола одну из первых. Держал крепко мои руки и защищал своей спиной. Также спасибо девушке Наташе(как потом оказалось из Луцка), которая сняла свою накидку и отдала мне, видя голые плечи, (поскольку одежду мы потеряли, бежали полураздетые по улице с полкилометра до участка под дождем), не зная ни кто я, ни откуда, тем более я общалась на английском, а он у меня без акцента..", - рассказала Наталья Вольнова.

Напомним, в ночном клубе Стамбула неизвестные в костюмах Санта-Клаусов открыли огонь на вечеринке по случаю Нового года. Количество жертв составляет 39 человек. Среди них 16 иностранцев. Идентифицировано уже 21 тело, украинцев среди погибших пока нет.

Власти Турции квалифицировала трагедию, которая произошла в ночном клубе в Стамбуле, как террористическую атаку. В связи с этим был введен временный запрет на освещение инцидента турецкими СМИ.

Как ранее сообщили в консульской службе, из 39 погибших опознаны 21 человека. Среди них граждан Украины нет.

Президент Турции заявил, что теракт был попыткой дестабилизации в стране.

Сейчас правительство страны проводит экстренную встречу по вопросам безопасности.