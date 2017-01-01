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В Стамбуле «Снта-Клаусы» устроили кровавый Новый год

01.01.2017 08:41
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В Стамбуле «Снта-Клаусы» устроили кровавый Новый год

В ночном клубе Стамбула во время празднования нового года неизвестные, переодетые в костюмы Санта-Клаусов, открыли стрельбу по посетителям. Число жертв составляет 39 человек. Среди них 16 иностранцев.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции, передает агентство AFP.



Теги: Донбасс, Стамбул, стрельба, ночной клуб
 
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