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"Ваша трагедия - наша", - дипломаты из МИД Украины и Павел Климкин удивили бурной реакцией на теракт в Стамбуле

01.01.2017 17:52
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Украинские дипломаты откликнулись на терракт в турецком городе Стамбул, который окрестили в Сети "атакой Санта-Клаусов". Свои соболезнования выразили министр иностранных дел Павел Климкин, посол Украины в Турции Андрей Сыбиха, консул Украины в Стамбуле Василий БондарьЮ пишет Диалог UA.
"Ужасная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - написал глава МИД Украины.
На английском Климкин написал: "Шокированные страшной новостью из Стамбула. Мы разделяем скорбь наших турецких друзей и твердо стоим бок о бок с Турцией в это трудное время".
Помилуй тех, кто отдал свою жизнь, и желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши соболезнования, Турция..." - написали в Twitter сотрудники украинского посольства в Турции. Позже добавили: "Ужасное начало 2017-го. Решительно осуждаем теракт в Стамбуле. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".
"Глубокие соболезнования семьям жертв Стамбульского теракта, ваша трагедия - наша", - написал посол Украины в Турции Андрей Сыбиха.
"В связи с терактом в Стамбуле в ГКУ открыта горячая линия +905306125577. Можно обращаться на [email protected]", - уведомил украинский дипломат, генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Бондарь.



Теги: Донбасс, Стамбул, теракт
 
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