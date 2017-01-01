- "Ваша трагедия - наша", - дипломаты из МИД Украины и Павел Климкин удивили бурной реакцией на теракт в Стамбуле17:52
- США еще не сказали последнего слова по Донбассу16:17
- Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе15:30
- Полиция Стамбула допрашивает таксиста, который привез убийцу к ночному клубу Reina14:03
- Почти все погибшие в теракте в Стамбуле — иностранцы13:46
- В США отреагировали на теракт в ночном клубе Турции10:54
- Оригинальное поздравление адресованное россиянам от блогера 10:21
- В Стамбуле «Снта-Клаусы» устроили кровавый Новый год08:41
- Микс «Зимы» Вивальди и оскароносной песни из м/ф «Холодное сердце» (ВИДЕО)22:22
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу20:09
"Ваша трагедия - наша", - дипломаты из МИД Украины и Павел Климкин удивили бурной реакцией на теракт в Стамбуле
Украинские дипломаты откликнулись на терракт в турецком городе Стамбул, который окрестили в Сети "атакой Санта-Клаусов". Свои соболезнования выразили министр иностранных дел Павел Климкин, посол Украины в Турции Андрей Сыбиха, консул Украины в Стамбуле Василий БондарьЮ пишет Диалог UA.
"Ужасная весть из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - написал глава МИД Украины.
На английском Климкин написал: "Шокированные страшной новостью из Стамбула. Мы разделяем скорбь наших турецких друзей и твердо стоим бок о бок с Турцией в это трудное время".
Помилуй тех, кто отдал свою жизнь, и желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши соболезнования, Турция..." - написали в Twitter сотрудники украинского посольства в Турции. Позже добавили: "Ужасное начало 2017-го. Решительно осуждаем теракт в Стамбуле. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".
"Глубокие соболезнования семьям жертв Стамбульского теракта, ваша трагедия - наша", - написал посол Украины в Турции Андрей Сыбиха.
"В связи с терактом в Стамбуле в ГКУ открыта горячая линия +905306125577. Можно обращаться на [email protected]", - уведомил украинский дипломат, генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Бондарь.
Теги: Донбасс, Стамбул, теракт
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Дороги на Луганщине отремонтируют турки14:21
- Захарченко планирует «подгрести под себя» всю Донецкую область13:21
- Покровск встречал Новый год с Натальей Валевской12:28
- Воины ВСУ поздравили сограждан, живущих на временно окупированных территориях. ВИДЕО12:10
- Президент открыл восстановленные мосты11:50
- Дончане встречали Новый год на площади Ленина11:11
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО09:03
- "Ваша трагедия - наша", - дипломаты из МИД Украины и Павел Климкин удивили бурной реакцией на теракт в Стамбуле17:52
- В Каменском одна петарда спалила департамент финансов горсовета17:36
- Работа Единого государственного реестра е-деклараций на грани срыва17:11
- Народный депутат Пашинский в лесу отстреливался от пьяного, напавшего на него с бутылкой16:44
- США еще не сказали последнего слова по Донбассу16:17
- Мариуполь вышел из пятерки самых грязных городов15:53
- Украина подаст в международный суд на Россию за нарушение Договора о дружбе15:30
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте15:04
- Топ судебных дел в Мариуполе за 2016 год14:40
- Дороги на Луганщине отремонтируют турки14:21
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Поскорее заходите в Донецк, здесь работы непочатый край" - Адольф Донецкий о донецких сторонниках "русского мира"
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Новое постановление Кабмина для переселенцев: каждые 3 месяца необходимо являться в Ощадбанк для идентификации
- На "таможне" "ДНР" в Успенке настоящий коллапс - в Россию невозможно въехать (ФОТО)
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации
- Год Огненного Петуха: как праздновать и чего ждать
- Что Трамп сделает с Украиной. Прогнозы экспертов
- Чуда не будет или Три сценария для оккупированного Донбасса - мнение
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ
- 31 декабря: чего нельзя делать по народным поверьям